UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото

Автор: Роман Мирончук

Министр юстиции Украины Денис Малюська показал новый проект следственного изолятора, который планируют построить в селе Мартусовка в Бориспольском районе.

Фото проекта Малюська опубликовал на своей странице в Facebook.

Новая тюрьма должна частично заменить Киевский СИЗО на Лукьяновке. Ожидаемая стоимость строительства первой очереди составляет более 580 миллионов гривен.

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

На данное время готова проектно-сметная документация и ищется подрядчик, который займется строительством. Тендер на ProZorro принимает предложения до 28 февраля этого года.

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Ориентировочная дата заключения договора - первая половина апреля 2022 года. По сути речь идет о реконструкции части существующих помещений (сейчас на земельном участке расположена замороженная колония) и строительство новых.

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Некоторые пользователи сети не очень обрадовались тому, что новый СИЗО будет находится так далеко от столицы, поскольку это усложнит жизнь родственникам задержанных и адвокатам.

Денис Малюська отметил, что фокус будет смещаться на видеосвязь, а не развозку посетителей. По его словам, такую роскошь не все богатые страны могут себе позволить.

Напомним, Денис Малюська показал будущий дизайн Львовского СИЗО.

Ранее были названы самые лучшие украинские тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
СИЗО