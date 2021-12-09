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Львовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фото

Новина українською →
Львов, Четверг 09 декабря 2021 16:02
Львовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фото Как будут выглядеть камеры в львовском СИЗО (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В ближайшем будущем во Львове появятся новые камеры СИЗО. Ремонту в них могут позавидовать некоторые отели. Проект находится на финальной стадии и уже совсем скоро начнется строительство.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и, который мы построим за счет поступлений от большой распродажи тюрем", - написал министр.

Смотрите, как будут выглядеть камеры в СИЗО

Как мы видим на фото проекта, то в камерах предварительного заключения будет сделан хороший ремонт, которому позавидуют некоторые отели. Также тут предусмотрен спортзал, где подозреваемые могут заниматься спортивными активностями.

Львовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фотоЛьвовское СИЗО скоро будет выглядеть вот так (фото: Денис Малюська)

Реакция украинцев

Люди в комментариях разделились на два лагеря - одни считают, что новые камеры - это хорошая инициатива, другие же уверены, что лучше бы в стране ремонтировались детские сады и больницы.

  • Больницы, школы, без ремонта, большинство закрывают..., а министр уют для осужденных создает. Дожились!!! Докатились! Выбрали.
  • Думаю доречно, але після шкіл, садків, лікарень… А Ви як вважаєте? Я правий?
  • Ну вот, якщо робите з душою, як для себе - то і виходить гарно!
  • Для дітей в школах умови в сотні раз гірші.

Как мы ранее писали, вот так выглядят камеры в Лукьяновском СИЗО сейчас.

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