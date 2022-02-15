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Малюська показав нову в'язницю під Києвом: вражаючі фото

Автор: Роман Мирончук

Міністр юстиції України Денис Малюська показав новий проєкт слідчого ізолятора, який планують побудувати в селі Мартусівка в Бориспільському районі.

Фото проєкту Малюська опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Нова в'язниця повинна частково замінити Київський СІЗО на Лук'янівці. Очікувана вартість будівництва першої черги становить понад 580 мільйонів гривень.

Проєкт нового СІЗО під Києвом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

На даний час готова проектно-кошторисна документація і шукається підрядник, який займеться будівництвом. Тендер на ProZorro приймає пропозиції до 28 лютого цього року.

Проєкт нового СІЗО під Києвом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Орієнтовна дата укладення договору - перша половина квітня 2022 року. По суті мова йде про реконструкцію частини існуючих приміщень (зараз на земельній ділянці розташована заморожена колонія) і будівництво нових.

Проєкт нового СІЗО під Києвом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Деякі користувачі мережі не дуже зраділи тому, що новий СІЗО буде знаходиться так далеко від столиці, оскільки це ускладнить життя родичам затриманих і адвокатам.

Денис Малюська зазначив, що фокус буде зміщуватися на відеозв'язок, а не розвезення відвідувачів. За його словами, таку розкіш не всі багаті країни можуть собі дозволити.

Нагадаємо, Денис Малюська показав майбутній дизайн Львівського СІЗО.

Раніше були названо найкращі українські тюрми.

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