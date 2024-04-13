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Маляр довела до сліз дружину військового словами про "неможливість" демобілізації (відео)

Дружина військового почала плакати після слів Маляр (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун. Це сталося у прямому ефірі програми "Новий відлік" на каналі "Перший".

Чому Совсун розплакалася після слів Маляр, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію програми, яка відбувалася на YouTube.

Маляр довела Совсун до сліз - з чого усе почалося

"Я хочу нагадати, що наш ворог, крім того, що він значно більший за нас і по людях, і за кількістю зброї, вони щомісяця на контракт оформлюють приблизно 30 тисяч осіб. Вони суттєво збільшили оплату", - почала Маляр, говорячи про те, чи потрібна українським військовим демобілізація.

"За приблизними підрахунками на осінь вони сформують ну дуже потужні сили, в кілька разів більші за наші можливості, і є ризик відкриття ще одного фронту. І на сьогодні, щоб ми просто ну для цієї дискусії, для її об'єктивності, розуміли, що є дійсно є ризик загострення ситуації", - додала вона.

Маляр довела до сліз дружину військового (скріншот)

Тому, за словами Маляр, було б "дуже дивно", якщо б в Україні ухвалили демобілізацію. Втім, вона визнала, що вже понад два роки не було ротації бійців з "нуля", а тому військові дійсно виснажені.

Що сказала Совсун

У відповідь на це Совсун зазначила, що питання демобілізації дійсно важливе. Бо це ще й питання справедливості в суспільстві. Потім депутатка ледь стримувала сльози та розповіла про свого чоловіка, який пішов захищати Україну у лютому 2022 року. 

"А він коли йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно, до завершення воєнного стану? А як ви з Конституцією це суміщаєте? Є чітка норма", - заявила у відповідь Маляр.

Совсун розплакалася у прямому ефірі (скріншот)

Почувши такі слова, Совсун почала плакати. Гості студії намагалися дати депутатці можливість заспокоїтися.

"Мій чоловік пішов захищати країну. Вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки на нього чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків", - заявила жінка.

"Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробив найважливіше в найскладніший момент історії", - додала вона.

Совсун зазначила, що за ці два роки її чоловік майже не бачив своїх дітей. Тому ротація його не врятує, стверджує депутатка.  

 

Як реагують українці

Слова Маляр обурили мережу. У коментарях під відео люди пишуть: 

  • "Ганна Маляр - просто ганьба"
  • "Пані Ганна Маляр - дно комунікації, відсутність поваги та культури"
  • "Інно Совсун, браво і дякую за вашу позицію, і за вчинки вашого чоловіка. Ганна Маляр - огидна поведінка"
  • "Бідна Інна, хочеться обійняти"
  • "Навіщо Маляр в принципі запросили?".

Нагадаємо, днями стало відомо, чи підлягають призову викладачі та студенти.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що українці думають про законопроект про мобілізацію.

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Збройні сили УкраїниДемобілізаціяВійна в УкраїніМобілізація в УкраїніГанна Маляр