Законопроєкт про мобілізацію ухвалено. Що про нього думають українці: опитування
ВРУ ухвалила законопроєкт про мобілізацію (фото: Getty Images)
11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію №10449. Це чи не одразу викликало хвилю невдоволення серед українців.
РБК-Україна (проєкт Styler) поцікавилося в українців, як вони ставляться до окремих норм законопроєкту та чи допоможе документ перемогти у війні з Росією.
Що змінив законопроєкт: коротко
- Виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом вісьмох місяців має з'явитися окремий закон, який регулюватиме питання ротації та мобілізації.
- Звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які отримали інвалідність, генерали, контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.
- Після набуття законом чинності протягом 60 днів військовозобов'язані повинні відвідати свої ТЦК СП, щоб уточнити облікові дані.
- Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного є правом, але не обов'язком.
- Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення та пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні перевіряти документи можуть також поліціянти.
- Закон скасовує строкову службу. Замість неї запроваджується базова служба для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.
- До ухилянтів можуть застосовувати покарання у вигляді тимчасової заборони на керування транспортним засобом.
Що про новий законопроєкт думають українці
Ми запитали українців:
- чи підтримують вони бронювання діячів культури
- чи позитивно ставляться до реєстрації електронних кабінетів
- чи погодилися б віддати своє авто на потреби ЗСУ
- та чи допоможе новий законопроєкт змінити хід війни з Росією
Відповіді респондентів дивіться у відео на YouTube-каналі РБК-Україна.
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