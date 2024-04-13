Законопроєкт про мобілізацію ухвалено. Що про нього думають українці: опитування

11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію №10449. Це чи не одразу викликало хвилю невдоволення серед українців.

РБК-Україна (проєкт Styler) поцікавилося в українців, як вони ставляться до окремих норм законопроєкту та чи допоможе документ перемогти у війні з Росією.