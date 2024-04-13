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Законопроєкт про мобілізацію ухвалено. Що про нього думають українці: опитування

Україна, Субота 13 квітня 2024 09:17
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Законопроєкт про мобілізацію ухвалено. Що про нього думають українці: опитування ВРУ ухвалила законопроєкт про мобілізацію (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію №10449. Це чи не одразу викликало хвилю невдоволення серед українців.

РБК-Україна (проєкт Styler) поцікавилося в українців, як вони ставляться до окремих норм законопроєкту та чи допоможе документ перемогти у війні з Росією.

Що змінив законопроєкт: коротко

  • Виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом вісьмох місяців має з'явитися окремий закон, який регулюватиме питання ротації та мобілізації.
  • Звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які отримали інвалідність, генерали, контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.
  • Після набуття законом чинності протягом 60 днів військовозобов'язані повинні відвідати свої ТЦК СП, щоб уточнити облікові дані.
  • Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного є правом, але не обов'язком.
  • Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення та пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні перевіряти документи можуть також поліціянти.
  • Закон скасовує строкову службу. Замість неї запроваджується базова служба для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.
  • До ухилянтів можуть застосовувати покарання у вигляді тимчасової заборони на керування транспортним засобом.

Що про новий законопроєкт думають українці

Ми запитали українців:

  • чи підтримують вони бронювання діячів культури
  • чи позитивно ставляться до реєстрації електронних кабінетів
  • чи погодилися б віддати своє авто на потреби ЗСУ
  • та чи допоможе новий законопроєкт змінити хід війни з Росією

Відповіді респондентів дивіться у відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

Раніше ми розповідали, чи підлягають призову викладачі та студенти.

Читайте також, яка вимога ТЦК насправді є протиправною.

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