Маловідомі та вражаючі факти з життя Кейт Міддлтон

Кейт грає на музичних інструментах

У 2021 році принцеса дебютувала на фортепіано, коли вона виступала перед переповненим собором Святого Павла на щорічному королівському різдвяному концерті "Разом на Різдво", і при цьому вона акомпанувала Тому Вокеру, коли він виконав свою пронизливу пісню "For Those Who Can't". А в дитинстві Кейт вчилась у музичній школі.

Вона була учасницею хору, з яким вона отримала почесну згадку на конкурсі різдвяної пісні, організованому ВВС у 1994 році.

А також принцеса акомпанувала переможцям конкурсу 2022 року українському гурту Kalush Orchestra на Євробаченні.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Принцеса Уельська має акторське минуле

Її акторська кар’єра почалася і закінчилася в школі. Принцеса вперше з’явилася в шкільній виставі у віці 11 років. Вона отримала головну роль в класичному мюзиклі "Моя прекрасна леді".

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Кейт Міддлтон не уявляє свого життя без спорту

Королівська особа займалась балетом, чечіткою, тенісом, легкою атлетикою тощо. Крім того, жінка була членом шкільних команд з хокею на траві та нетболу. За спортивні досягнення вона була нагороджена Кубком Леслі наприкінці навчання.

Як бачимо, зараз любов Кейт до спорту не минула і вона не втрачає можливості брати участь у різних змаганнях.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Принцеса могла б стати успішним фотографом

Як активний член королівської родини, Міддлтон не може дозволити собі займатися цією професією, але може дати волю своїй творчій натурі, зробивши офіційні фотографії профілю принца Вільяма в Instagram. Також Кейт є автором усіх офіційних фото своїх дітей, опублікованих у соцмережах.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Кейт полюбляє готувати

Як відомо, принцеса любить тішити свою родину їжею, яку сама ж і готує, особливою стравою для родини є курка каррі. А також жінка може часто самостійно вийти в магазин за продуктами.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)