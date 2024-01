Малоизвестные и впечатляющие факты из жизни Кейт Миддлтон

Кейт играет на музыкальных инструментах

В 2021 году принцесса дебютировала на фортепиано, когда она выступала перед переполненным собором Святого Павла на ежегодном королевском рождественском концерте "Вместе на Рождество", и при этом она аккомпанировала Тому Уокеру, когда он исполнил свою пронзительную песню "For Those Who Can't". А в детстве Кейт училась в музыкальной школе.

Она была участницей хора, с которым она получила почетное упоминание на конкурсе рождественской песни, организованном BBC в 1994 году.

Также принцесса аккомпанировала победителям конкурса 2022 года украинской группе Kalush Orchestra на Евровидении.

Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Принцесса Уэльская имеет актерское прошлое

Ее актерская карьера началась и окончилась в школе. Принцесса впервые появилась в школьном представлении в возрасте 11 лет. Она получила главную роль в классическом мюзикле "Моя прекрасная леди".

Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Кейт Миддлтон не представляет своей жизни без спорта

Королевское лицо занималось балетом, чечеткой, теннисом, легкой атлетикой и т.д. Кроме того, женщина была членом школьных команд по хоккею на траве и нетболу. За спортивные достижения она была награждена Кубком Лесли в конце учебы.

Как видим, сейчас любовь Кейт к спорту не миновала и она не упускает возможности участвовать в разных соревнованиях.

Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Принцесса могла бы стать успешным фотографом

Как активный член королевской семьи, Миддлтон не может позволить себе заниматься этой профессией, но может дать волю своей творческой натуре, сделав официальные фотографии профиля принца Уильяма в Instagram. Также Кейт является автором всех официальных фотографий своих детей, опубликованных в соцсетях.

Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Кейт любит готовить

Как известно, принцесса любит радовать свою семью пищей, которую сама и готовит, особым блюдом для семьи является курица карри. А также женщина может зачастую самостоятельно выйти в магазин за продуктами.

Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)