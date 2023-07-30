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Малосольні огірки, які зведуть вас в розуму. Тримайте ідеальні пропорції засолки

Як приготувати ідеальні малосольні огірки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

В літній сезон час ласувати хрумкими і ароматними малосольними огірками. Готувати їх просто, закатувати на зберігання не треба, а їсти можна вже за одну добу.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

Складники:

  • Огірки маленькі - 700 г
  • Вода холодна - 500 мл
  • Кріп - великий пучок (найкраще підійдуть парасольки кропу)
  • Часник - 3-5 зубчиків
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Цукор - 1 ч. л.

Як приготувати огірки

Відріжте від огірків кінчики - так вони швидше просоляться і вам не доведеться обрізати готові огірки.

Візьміть скляну банку чи скляний лоток і викладіть на дно кріп. Потім щільно викладіть огірки.

Розчавіть три зубчики часнику, щоб він швидше віддав аромати.

Розчиніть у воді сіль і цукор, перемішайте.

Зверху на огірки викладіть ще кріп і залийте водою. Закрийте кришкою, щоб огірки повністю були в розсолі.

Поставте в холодильник на 12-24 години. Ваші малосольні огірки готові!

Раніше ми писали, як приготувати кабачкову ікру "мов з магазину".

Також дізнайтеся про старовинний рецепт хрумких квашених огірків.

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огірки