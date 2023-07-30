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Малосольные огурцы, которые сведут вас в ума. Держите идеальные пропорции засолки

Как приготовить идеальные малосольные огурцы (скриншот).
Автор: Светлана Мащенко

В летний сезон время лакомиться хрустящими и ароматными малосольными огурцами. Готовить их просто, закатывать на хранение не надо, а есть можно уже через сутки.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие:

  • Огурцы маленькие - 700 г
  • Вода холодная - 500 мл
  • Укроп - большой пучок (лучше всего подойдут зонтики укропа)
  • Чеснок - 3-5 зубчиков
  • Соль - 1 ст. л.
  • Сахар - 1 ч. л.

Как приготовить огурцы

Отрежьте от огурцов кончики - так они быстрее просолятся и вам не придется обрезать готовые огурцы.

Возьмите стеклянную банку или стеклянный лоток и выложите на дно укроп. Затем плотно выложите огурцы.

Раздавите три зубчика чеснока, чтобы он быстрее отдал ароматы.

Растворите в воде соль и сахар, перемешайте.

Сверху на огурцы выложите еще укроп и залейте водой. Закройте крышкой, чтобы огурцы были полностью в рассоле.

Поставьте в холодильник на 12-24 часа. Ваши малосольные огурцы готовы!

Раньше мы писали, как приготовить кабачковую икру "словно из магазина".

Также узнайте о старинном рецепте хрустящих квашеных огурцов.

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огірки