Малосольные огурцы, которые сведут вас в ума. Держите идеальные пропорции засолки
В летний сезон время лакомиться хрустящими и ароматными малосольными огурцами. Готовить их просто, закатывать на хранение не надо, а есть можно уже через сутки.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.
Составляющие:
- Огурцы маленькие - 700 г
- Вода холодная - 500 мл
- Укроп - большой пучок (лучше всего подойдут зонтики укропа)
- Чеснок - 3-5 зубчиков
- Соль - 1 ст. л.
- Сахар - 1 ч. л.
Как приготовить огурцы
Отрежьте от огурцов кончики - так они быстрее просолятся и вам не придется обрезать готовые огурцы.
Возьмите стеклянную банку или стеклянный лоток и выложите на дно укроп. Затем плотно выложите огурцы.
Раздавите три зубчика чеснока, чтобы он быстрее отдал ароматы.
Растворите в воде соль и сахар, перемешайте.
Сверху на огурцы выложите еще укроп и залейте водой. Закройте крышкой, чтобы огурцы были полностью в рассоле.
Поставьте в холодильник на 12-24 часа. Ваши малосольные огурцы готовы!
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