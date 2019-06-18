Мало общего с реальностью: Супрун развеяла популярный миф о смертности

Уляна Супрун решила на этот раз поделиться с украинцами информацией о том, от чего чаще всего гибнут люди, а также развеяла популярный миф о смертности. Соответствующую публикацию эксперт разместила в соцсети Facebook.

"Медиа много пишут о смерти, люди много ищут о здоровье. Но часто и то, и другое по содержанию имеет мало общего с реальностью - а именно с настоящими причинами, от которых умирают люди", - написала Супрун.

По словам эксперта, теракты являются самой распространенной "смертельной" темой в американских СМИ, хотя их жертвами становятся всего около 0,01% американцев, и во всем мире - 0,06% людей. А вот наиболее распространенной причиной смерти является сердечно-сосудистые заболевания, однако они имеют лишь 2-3% запросов в поиске и упоминаний в СМИ.

Также и.о. министра здравоохранения отмечает: "Почти треть смертей вызывает рак. И на самом деле его ищут многие (37%), но в медиа данная информация составляет лишь 13-14%. В то же время, люди ищут информацию о безопасности на дорогах чаще (10,7%), чем погибают в ДТП (7,6%), но в медиа об авариях - менее 3%".

Единственная причина смерти, где запросы и внимание медиа соответствуют - инсульт (по 5%).

Что касается Украины, то около 90% смертей вызваны неинфекционными заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, инсульт, цирроз печени, рак). Также присуща тенденция с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые вызывают 63% смертей.

Фото (facebook.com/ulanasuprun)

"Это исследование - хорошее напоминание о том, что критическое мышление является неотъемлемым навыком современного человека. Уметь анализировать и проверять факты, определять собственные приоритеты и выбирать действительно важное в информационном потоке - один из залогов психического здоровья сегодня", - подытожила Супрун.

Ранее Уляна Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно влияет на состояние кожи.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский дал советы, как избежать случайного проглатывания ребенком батареек, которые является смертельно опасными для малыша.

Кстати, Уляна Супрун призвала пары, которые решили родить ребенка, тщательно планировать беременность, правильно готовиться к зачатию и консультироваться со специалистами, а не искать советов в интернете.