Мало загального з реальністю: Супрун розвіяла популярний міф про смертність

Уляна Супрун вирішила на цей раз поділитися з українцями інформацією про те, від чого найчастіше гинуть люди, а також розвіяла популярний міф про смертність. Відповідну публікацію експерт розмістила в соцмережі Facebook.

"Медіа багато пишуть про смерть, люди багато шукають про здоров'я. Але часто й те, й інше за змістом має мало спільного з реальністю - а саме зі справжніми причинами, від яких помирають люди", - написала Супрун.

За словами експерта, теракти є найпоширенішою "смертельною" темою в американських ЗМІ, хоча їх жертвами стають лише близько 0,01% американців, і у всьому світі - 0,06% людей. А ось найбільш поширеною причиною смерті є серцево-судинні захворювання, однак вони мають лише 2-3% запитів по пошуку та згадках у ЗМІ.

Також в. о. міністра охорони здоров'я зазначає: "Майже третина смертей викликає рак. І насправді його шукають багато (37%), але покриття в медіа становить лише 13-14%. У той же час, люди шукають інформацію про безпеку на дорозі частіше (10,7%), ніж гинуть в ДТП (7,6%), але в медіа про аварії - менше 3%".

Єдина причина смерті, де запити та увага медіа відповідають - інсульт (по 5%).

Що стосується України, то близько 90% смертей викликані неінфекційними захворюваннями (ішемічна хвороба серця, інсульт, цироз печінки, рак). Також притаманна тенденція з серцево-судинними захворюваннями, які викликають 63% смертей.

Фото (facebook.com/ulanasuprun)

"Це дослідження - гарне нагадування про те, що критичне мислення є невід'ємним навиком сучасної людини. Вміти аналізувати і перевіряти факти, визначати власні пріоритети та обирати дійсно важливе в інформаційному потоці - один із запорук психічного здоров'я сьогодні", - підсумувала Супрун.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно впливає на стан шкіри.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський дав поради, як уникнути випадкового проковтування дитиною батарейок, які є смертельно небезпечними для малюка.

До речі, Уляна Супрун закликала пари, які вирішили народити дитину, ретельно планувати вагітність, правильно готуватися до зачаття і консультуватися з фахівцями, а не шукати порад в інтернеті.