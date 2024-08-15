Маленький Северус Снейп з "Гаррі Поттера". Дивіться, який зараз має вигляд актор (фото)

Бенедикт Кларк (фото: кадр з фільму "Гаррі Поттер")

Бенедикт Кларк здобув популярність після зйомок в одній із частин "Гаррі Поттера", де він зіграв юного Северуса Снейпа, отримавши цю роль у віці 15 років.

Зараз йому вже 27, і "Гаррі Поттер" став його дебютом на великому екрані. Хлопець - володар блакитних очей і темно-русявого волосся, яке йому довелося перефарбувати в чорний колір для ролі.

Його приваблива зовнішність, виразна міміка і чарівність одразу завоювали серця шанувальників франшизи.

На жаль, після виходу другої частини "Дарів смерті" артист майже не з'являвся в повнометражних фільмах, зосередившись на короткометражних проєктах.

Бенедикт Кларк (фото: кадр з фільму "Гаррі Поттер")

За цей час він знявся в семи короткометражках, таких як "Слідами сирен", Andys і Awkward Facades. Ці фільми належать до різних жанрів: "Слідами сирен" - трилер і жахи, а Awkward Facades - драма.

Бенедикт активно веде свій Instagram, де публікує знімки зі свого повсякденного життя і подорожей. Про його особисте життя практично нічого не відомо.

Бенедикт Кларк (фото: instagram.com/bodc)

Хочеться вірити, що актор продовжить розвиватися в кінематографі та незабаром порадує нас новими фільмами з його участю.