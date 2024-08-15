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Маленький Северус Снейп из "Гарри Поттера". Смотрите, как сейчас выглядит актер (фото)

Бенедикт Кларк (фото: кадр из фильма "Гарри Поттер")
Автор: Иванна Пашкевич

Поклонники поттерианы, безусловно, знают и обожают Северуса Снейпа, которого блестяще сыграл Алан Рикман. Но сегодня этот персонаж связан сразу с несколькими актерами. Одна из самых любимых сцен для многих - это воспоминания Северуса о детстве и его любовь к Лили Поттер. Именно эту роль воплотил британский актер Бенедикт Кларк.

Как он сейчас выглядит - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Бенедикт Кларк (фото: кадр из фильма "Гарри Поттер")

Бенедикт Кларк получил известность после съемок в одной из частей "Гарри Поттера", где он сыграл юного Северуса Снейпа, получив эту роль в возрасте 15 лет.

Сейчас ему уже 27, и "Гарри Поттер" стал его дебютом на большом экране. Парень - обладатель голубых глаз и темно-русых волос, которые ему пришлось перекрасить в черный цвет для роли.

Его привлекательная внешность, выразительная мимика и обаяние сразу завоевали сердца поклонников франшизы.

К сожалению, после выхода второй части "Даров смерти" артист почти не появлялся в полнометражных фильмах, сосредоточившись на короткометражных проектах.

Бенедикт Кларк (фото: кадр из фильма "Гарри Поттер")

За это время он снялся в семи короткометражках, таких как "По следам сирен", Andys и Awkward Facades. Эти фильмы относятся к разным жанрам: "По следам сирен" - триллер и ужасы, а Awkward Facades - драма.

Бенедикт активно ведет свой Instagram, где публикует снимки из своей повседневной жизни и путешествий. О его личной жизни практически ничего не известно.

Бенедикт Кларк (фото: instagram.com/bodc)

 Хочется верить, что актер продолжит развиваться в кинематографе и вскоре порадует нас новыми фильмами с его участием.

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