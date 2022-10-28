Маленький секрет для суперросту кімнатних рослин: робіть це двічі на місяць

Як подарувати кімнатним рослинам пишний ріст

В цьому вам допоможе… гарячий душ. Якщо ви ще так не робили, не бійтеся спробувати. Рослині це не тільки не нашкодить, а ще й піде на величезну користь.

Покрокова інструкція

Обріжте сухе старе листя з кожної рослини. Накрийте плівкою ґрунт, щоб не допустити зайвого зволоження. Добряче полийте кожну рослину гарячим душем. Залиште рослини у ванній кімнаті обсихати на ніч.

Наступного дня їх можна розставити по місцях. Ви будете вражені наскільки добре ця процедура вплине на ваші вазони.

Полийте вазони гарячим душем і дайте обсохнути

Не всі рослини люблять таке

Пам'ятайте, що деякі красуні, такі як фіалки та пеларгоній так поливати не варто. Річ у шорохуватих листях з ворсом, через які рослина може загнити і навіть загинути.