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Маленький секрет для супер роста комнатных растений: делайте это дважды в месяц

Фото: Как улучшить рост комнатных растений (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы любите комнатные растения, а они вас не очень, то есть не хотят расти как следует, для вас есть хорошая новость. Улучшить и ускорить рост можно очень простым способом. На это вы потратите копейки и немного времени дважды в месяц.

О чем идет речь – смотрите ниже в материале Styler.

Как подарить комнатным растениям пышный рост

В этом вам поможет… горячий душ. Если вы еще так не поступали, не бойтесь попробовать. Растению это не только не навредит, но и пойдет на огромную пользу.

Пошаговая инструкция

  1. Обрежьте сухие старые листья из каждого растения.
  2. Накройте пленкой почву, чтобы не допустить лишнего увлажнения.
  3. Хорошо полейте каждое растение горячим душем.
  4. Оставьте растения в ванной обсыхать на ночь.

На следующий день их можно расставить по местам. Вы будете поражены, насколько хорошо эта процедура повлияет на ваши вазоны.

Полейте вазоны горячим душем и дайте обсохнуть

Не все растения любят такое

Помните, что некоторые красавицы, такие как фиалки и пеларгонии, так поливать не стоит. Дело в шероховатых листьях с ворсом, из-за которых растение может загнить и даже погибнуть.

Раньше мы писали, почему дома нельзя держать герань или как ее еще называют – пеларгонию.

Также читайте, какие цветы посадить под зиму, чтобы весной получить настоящий цветущий сад.

Кроме того, узнайте, какиекомнатные растения выгоняют из дома болезни.

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