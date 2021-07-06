Маленький "полицейский" Богданчик умилил украинцев (фото)

Богдан Униченко, который исчез из двора дома по улице в селе Раговка Киевской области в середине апреля 2021 года, посетил праздник по случаю Дня полиции. При этом малыш надел полицейскую форму.

Об этом рассказало МВС Украины на своей странице в Facebook .

"Сегодня малой в форме полицейского посетил праздник по случаю Дня полиции. И нам кажется, он немного подрос. Богданчик, мы рады тебя видеть, но больше не теряйся", - говорится в сообщении.

Напомним, пропавшего двухлетнего Богдана Униченко нашли живым почти через сутки с момента исчезновения. К поиску ребенка привлекли около 240 человек.

Ребенка искали сначала в селе, проверяли все, и заброшенные здания и даже колодцы, но его нигде не было. После чего поиски начали проводить и в ближайших селах. Судя по внешнему виду малыша, он заблудился и провел ночь на улице.

Как оказалось, мальчик пошел с отцом в лес за дровами. Но отец увидел это позже. Потом отец сказал, чтобы ребенок шел к дому. Малыш развернулся и ушел. Изначально родители пытались его найти сами, но через несколько часов безуспешных поисков все же обратились за помощью в полицию.

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