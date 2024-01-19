Маленькій дівчинці "збільшили" губи: жартівливе відео викликало обурення в мережі

Днями в соціальній мережі TikTok з'явилося відео, на якому косметолог збільшує губи маленькій дівчинці. Однак насправді процедуру не проводять, а лише імітують її для дитини. Проте в мережі це викликало обурення.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі в соціальних мережах.
Косметолог Ольга Панченко опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео, на якому жартівливо збільшує губи маленькій дівчинці. Вік дитини невідомій, проте юзери припускають, що їй не більше як два роки.
Хоча процедуру й не проводять, дитина дуже тішиться після її завершення та радісно розглядає себе в дзеркалі. Ймовірно, вона є донькою косметолога.
@cosmetology.panchenko Подобатись собі так, як @Afi оригінальний звук - Cosmetology.Panchenko
Традиційно глядачі розділилися на два табори. Одні вбачають у цьому лише позитивні емоції від реакції самої дівчинки:
Проте інша половина поставилася до відео неприязно:
Раніше ми розповідали про новий косметологічний тренд, від якого можна померти.
Читайте також, чому підлітки стають залежними від косметики та чи потрібно з цим боротися.