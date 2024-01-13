Світ захоплює новий косметологічний тренд, від якого можна померти: у чому небезпека

У соціальних мережах з'явився новий тренд. Блогери почали популяризувати маску для обличчя з колоїдним сріблом, однак у цьому продукті криється велика небезпека.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання Daily Mail розповідає про новий косметичний продукт і в чому його небезпека.

Що таке колоїдне срібло

Колоїдне срібло - це природний антибіотик широкого спектра дії, який пригнічує понад 700 видів хвороботворних мікроорганізмів.

Його приймають як добавку внутрішньо чи назовні, наносячи на шкіру в рідкій формі. Експерти кажуть, що другий варіант є менш ризикованим, проте в разі поганої реакції шкіри можуть виникнути подразнення та опіки.

"Були повідомлення про серйозні побічні ефекти від проковтування, такі як судоми, психози, невропатія й навіть смерть від використання колоїдного срібла", - сказала медичний токсиколог доктор Маріанн Аміршахі.

Попередження з'явилися після смерті 45-річної Емі Карлсон із Колорадо, яка загинула у 2021 році після того, як випила рідке колоїдне срібло.

Ціни на колоїдне срібло в Україні (скриншот)

У чому небезпека колоїдного срібла

Колоїдне срібло - це дрібні частинки металу, змішані з рідиною - найчастіше водою.

Хоча багато хто стверджує, що воно корисне для здоров'я та краси, представники громадської охорони здоров'я давно попереджають: у кращому випадку застосування не принесе результату, а в гіршому - нашкодить.

У 1999 році Управління з продовольства і медикаментів США випустило заяву, де назвало колоїдне срібло небезпечним і неефективним при будь-якій хворобі чи стані.

Орган заборонив його використання в безрецептурних ліках через відсутність доказів.

Державна агенція Національного інституту здоров'я заявила, що колоїдне срібло може спричиняти погане засвоєння антибіотиків і тироксину. Останній використовують для лікування дефіцитів щитоподібної залози.

Серед серйозних побічних ефектів найпоширенішим є аргірія - накопичення срібла в організмі, яке спричиняє сіро-блакитний колір шкіри, який стає постійним.

З часом металевий відтінок також може знебарвити нігті, очі та внутрішні органи. Є також докази того, що препарат може викликати проблеми з нирками, печінкою та нервовою системою.

Пол Карасон лікував колоїдним сріблом дерматит, після чого його шкіра стала синього кольору. Він помер у 62 роки (фото: dailymail.co.uk)

Що стосується нанесення його на шкіру, дія колоїдного срібла може бути ефективною проти кількох інфекцій, подразнень та опіків.

Але якщо ви бачите, що ділянка шкіри червоніє після використання колоїдного срібла, припиніть його використання та зверніться до лікаря.