Чому підлітки стають залежними від косметики та як батькам з цим боротися

Сучасні підлітки з раннього віку зациклюються на догляді за шкірою та навіть у школу користуються косметикою. Однак, надмірна захопленість доглядом у такому віці шкідлива. Батькам варто знати, що робити у такій ситуації.

Під час написання матеріалу використовувались такі джерела: сайт CNN та Mеdical associates.

Шкода для дітей

Дерматолог Джоді Ганц попереджає, що коли діти використовують продукти для дорослих, то вони завдають шкоди своєму молодому шкірному бар’єру. Їхній стан шкіри не покращується, а навпаки - погіршується.

Хімік-косметик Джавон Форд зазначив, що деякі агресивні інгредієнти можуть призвести до алергії.

За словами дерматолога Джессіки Вайзер, до неї звертаються діти віком від 9 до 13 років. Батьки йдуть з дітьми до лікаря, адже турбуються, що ті почали витрачати великі суми на косметику. До того ж у такому ранньому віці почали з'являтись серйозні проблеми зі здоров'ям.

Лікар закликала батьків слідкувати, щоб у їхніх дітей не було засобів, які мають запобігти старінню шкіри та зменшувати зморшки.

Фахівці зазначили, не немає єдиного віку, коли слід починати використовувати засоби проти старіння. Варто враховувати індивідуальні особливості шкіри кожної людини.

Як дітям доглядати за шкірою

Важливо пам'ятати, що для молодої шкіри потрібно лише ніжний очищувальний засіб, зволожуючий і сонцезахисний крем.

Джессіка Вайзер зазначила, що сонцезахисний крем є найбільш ефективним засобом для профілактики старіння шкіри. Його потрібно використовувати кожного дня.

Психолог Рахма Хіда каже, що під час розмови з дитиною потрібно ставити правильні запитання, які допоможуть зрозуміти причину надмірного інтересу до догляду.

До того ж догляд за шкірою може бути для підлітків лише спробою адаптуватися до сучасних трендів.

Обговорення макіяжу та чесний діалог допоможуть домовитися з дітьми будь-якого віку. Малюкам, швидше за все, сподобається пропозиція придбати спеціальну косметику для них.

Домовитися потрібно для того, щоб дитина не використовувала косметику потай від батьків. Дитина молодша п'яти років може отруїтися косметикою, наприклад якщо випадково її проковтне. У дітей будь-якого віку може початися алергічна реакція на інгредієнти косметики.