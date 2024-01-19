Маленькой девочке "увеличили" губы: шутливое видео вызвало негодование в сети

На днях в социальной сети TikTok появилось видео, где косметолог увеличивает губы маленькой девочке. Однако на самом деле процедуру не проводят, а лишь имитируют ее для ребенка. Но в сети это вызвало негодование.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии в социальных сетях.
Косметолог Ольга Панченко опубликовала на своей странице в TikTok видео, на котором шутливо увеличивает губы маленькой девочке. Возраст ребенка неизвестен, однако пользователи предполагают, что ему не больше двух лет.
Хотя процедуру и не проводят, ребенок очень радуется после его завершения и радостно рассматривает себя в зеркале. Вероятно, девочка - дочь косметолога.
@cosmetology.panchenko Подобатись собі так, як @Afi оригінальний звук - Cosmetology.Panchenko
Традиционно зрители разделились на два лагеря. Одни видят в этом только положительные эмоции от реакции самой девочки:
Однако другая половина отнеслась к видео неприязненно:
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