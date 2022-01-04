Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)

Маленькие четверняшки - Александр, Евгений, Иван и Каролина, которые родились перед самым Рождеством 2021 в семье Ларисы и Ивана Кушниров из села Дубового, что на Закарпатье, уже стали звездами всевозможных социальных сетей.
А недавно малыши покорили и пользователей Тик Тока.
Так, видео с хештегом #мійрік2021, которое разместила мама малышей, умилило уже более миллиона юзеров из разных уголков планеты.
Пользователи щедро засыпают мамочку комплиментами и лайками.
А кое-кто из юзеров Тик Тока искренне удивляется тому, как молодой семье удается справиться с такой нагрузкой и как Лариса "еще не сошла с ума?".
Но большинство людей просто радуются и любуются тремя маленькими козаками и одной принцессой, которые 4 января празднуют день рождения.
Предлагаем вам еще несколько милых видео и фото, на которых маленькие Ваня, Женя, Саша и Каролинка играют с родителями и радуются вместе с нами.
Ваня, Женя, Саша и Каролинка (фото: instagram.com/lara.kushnir)
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