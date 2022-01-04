Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)

Так, видео с хештегом #мійрік2021, которое разместила мама малышей, умилило уже более миллиона юзеров из разных уголков планеты.

Пользователи щедро засыпают мамочку комплиментами и лайками.

А кое-кто из юзеров Тик Тока искренне удивляется тому, как молодой семье удается справиться с такой нагрузкой и как Лариса "еще не сошла с ума?".

Но большинство людей просто радуются и любуются тремя маленькими козаками и одной принцессой, которые 4 января празднуют день рождения.

Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!

А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…

Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна

Ти красунька, ти молодець!

Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!

Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився

Предлагаем вам еще несколько милых видео и фото, на которых маленькие Ваня, Женя, Саша и Каролинка играют с родителями и радуются вместе с нами.

Ваня, Женя, Саша и Каролинка (фото: instagram.com/lara.kushnir)