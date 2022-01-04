UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)

Автор: Артем Горовенко

Маленькие четверняшки - Александр, Евгений, Иван и Каролина, которые родились перед самым Рождеством 2021 в семье Ларисы и Ивана Кушниров из села Дубового, что на Закарпатье, уже стали звездами всевозможных социальных сетей.

А недавно малыши покорили и пользователей Тик Тока.

Так, видео с хештегом #мійрік2021, которое разместила мама малышей, умилило уже более миллиона юзеров из разных уголков планеты.

Пользователи щедро засыпают мамочку комплиментами и лайками.

А кое-кто из юзеров Тик Тока искренне удивляется тому, как молодой семье удается справиться с такой нагрузкой и как Лариса "еще не сошла с ума?".

Но большинство людей просто радуются и любуются тремя маленькими козаками и одной принцессой, которые 4 января празднуют день рождения.

  • Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!
  • А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…
  • Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна
  • Ти красунька, ти молодець!
  • Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!
  • Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився

Предлагаем вам еще несколько милых видео и фото, на которых маленькие Ваня, Женя, Саша и Каролинка играют с родителями и радуются вместе с нами.

Ваня, Женя, Саша и Каролинка (фото: instagram.com/lara.kushnir)

Читайте также невероятную историю рождественского чуда о том, как под Тернополем многодетная семья усыновила 14 детей.

Добавим также, что на днях более тысячи украинок получили звание "Мать героиня".

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok