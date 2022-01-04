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Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)

Автор: Артем Горовенко

Маленькі четвернята - Олександр, Євген, Іван та Кароліна, які народилися перед самісіньким Різдвом 2021 у родині Лариси та Івана Кушнірів із села Дубового, що на Закарпатті, вже стали зірками всеможливих соціальних мереж.

А нещодавно малюки підкорили й користувачів Тік Току.

Так, відео з хештегом #мійрік2021, яке розмістила мама малюків, замилувало уже понад мільйон юзерів з різних куточків планети.

Користувачі щедро засипають матусю компліментами та лайками. А дехто з користувачів Тік Току щиро дивується тому, як молодій родині вдається впоратися з таким навантаженням і як Лариса "ще не зійшла з розуму?".

Але більшість просто тішаться і милуються трьома маленькими козаками і однією принцескою, які 4 січня святкують день народження.

  • Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!
  • А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…
  • Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна
  • Ти красунька, ти молодець!
  • Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!
  • Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився

Пропонуємо вам ще кілька милих відео і фото, на яких маленькі Ваня, Женя, Сашко та Каролінка бавляться і радіють разом з нами.

Ваня, Женя, Сашко та Каролінка (фото: instagram.com/lara.kushnir)

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Додамо також, що днями більше тисячі українок отримали звання "Мати героїня".

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