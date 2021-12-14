Более тысячи украинок получили звание "Мать героиня"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинским женщинам. Его получили матери, которые воспитали пять и более детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Почетное звание "Мать-героиня" получили 1010 украинских матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Больше всего награжденных в Волынской области - 190 женщин. Среди награжденных также:

48 жительниц Винницкой области;

34 - Днепропетровской;

18 - Донецкой;

35 - Житомирской;

53 - Закарпатской;

59 - Ивано-Франковской;

28 - Киевской;

16 - Кировоградской;

7 - Луганской;

80 - Львовской;

7 - Николаевской;

50 - Одесской;

14 - Полтавской;

70 - Ровенской;

17 - Сумской;

44 - Тернопольской;

24 - Харьковской;

10 - Херсонской;

40 - Хмельницкой;

22 - Черкасской;

77 - Черновицкой;

31 - Черниговской.

В Киеве звания "Мать-героиня" удостоились 24 жительницы столицы.

"Таким образом, отмечены их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - уточнили в ОП.