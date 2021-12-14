Более тысячи украинок получили звание "Мать героиня"
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинским женщинам. Его получили матери, которые воспитали пять и более детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Почетное звание "Мать-героиня" получили 1010 украинских матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Больше всего награжденных в Волынской области - 190 женщин. Среди награжденных также:
- 48 жительниц Винницкой области;
- 34 - Днепропетровской;
- 18 - Донецкой;
- 35 - Житомирской;
- 53 - Закарпатской;
- 59 - Ивано-Франковской;
- 28 - Киевской;
- 16 - Кировоградской;
- 7 - Луганской;
- 80 - Львовской;
- 7 - Николаевской;
- 50 - Одесской;
- 14 - Полтавской;
- 70 - Ровенской;
- 17 - Сумской;
- 44 - Тернопольской;
- 24 - Харьковской;
- 10 - Херсонской;
- 40 - Хмельницкой;
- 22 - Черкасской;
- 77 - Черновицкой;
- 31 - Черниговской.
В Киеве звания "Мать-героиня" удостоились 24 жительницы столицы.
"Таким образом, отмечены их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - уточнили в ОП.