ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более тысячи украинок получили звание "Мать героиня"

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 22:49
Более тысячи украинок получили звание "Мать героиня" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинским женщинам. Его получили матери, которые воспитали пять и более детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Почетное звание "Мать-героиня" получили 1010 украинских матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Больше всего награжденных в Волынской области - 190 женщин. Среди награжденных также:

  • 48 жительниц Винницкой области;
  • 34 - Днепропетровской;
  • 18 - Донецкой;
  • 35 - Житомирской;
  • 53 - Закарпатской;
  • 59 - Ивано-Франковской;
  • 28 - Киевской;
  • 16 - Кировоградской;
  • 7 - Луганской;
  • 80 - Львовской;
  • 7 - Николаевской;
  • 50 - Одесской;
  • 14 - Полтавской;
  • 70 - Ровенской;
  • 17 - Сумской;
  • 44 - Тернопольской;
  • 24 - Харьковской;
  • 10 - Херсонской;
  • 40 - Хмельницкой;
  • 22 - Черкасской;
  • 77 - Черновицкой;
  • 31 - Черниговской.

В Киеве звания "Мать-героиня" удостоились 24 жительницы столицы.

"Таким образом, отмечены их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - уточнили в ОП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента
NEWS
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках