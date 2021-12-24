Под Тернополем многодетная семья усыновила 14 детей: невероятная история рождественского чуда

Сейчас в семье подрастает уже 19 детишек, и мама Светлана признается, что останавливаться они не собираются.

В Тернопольской области многодетная семья Рожицких усыновила 14 детей из домов-интернатов. Родители брали домой воспитанников интернатов на новогодние праздники, а потом не могли с ними расстаться.

Невероятную историю об этой семье рассказали в сюжете ТСН.

Мама Светлана призналась, что новые члены семьи появляются на новогодние и рождественские праздники. Они приглашают деток из интернатов в гости, а потом не могут с ними расстаться.

"Самой первой к нам попала на праздник Марусиночка. Потом Любушка с Настей. Каждый раз говорю, что этого больше не будет. Уже хватит", - рассказала женщина с улыбкой.

Светлана когда-то работала в Италии и даже могла там остаться жить. Но вернулась домой и полностью посвятила себя детям.

Она признается, что категорически против интернатов и считает, что даже самая бедная семья лучше детского дома.

"Мы по-настоящему обнимаемся. Мы по-настоящему ссоримся. У нас такие дебаты бывают, такие разборы полетов, но есть семья. Мы учимся прощать, а там нет", - рассказала Светлана.

Семья начала расти 20 лет назад

Почти 20 лет назад в дверь семьи Рожицких в канун Нового года постучались дети. Им было лет 12, и они явно были в состоянии алкогольного опьянения. Дети просили деньги, чтобы купить еды.

Светлана пригласила малышей домой и накормила их. С того момента жизнь Рожицких перевернулась. Они усыновили 14 детей и половину – именно в декабре и январе.

В прошлом году семья переехала в новый дом и теперь у каждого воспитанника есть своя комната.

Мама категорически против интернатов

Первое, чему учит детей Светлана – умению обслужить себя самостоятельно. Она считает, что интернаты делают детей беспомощными – в быту, в разрешение конфликтов. Женщина даже взялась за то, чтобы наладить отношения детей с их родными родителями.

На праздники вся семья собирается за огромным столом. Приходит с работы глава семейства – отец Андрей. Приезжают в гости старшие дети, которые уже живут отдельно.

Дети самостоятельно украшают гостиную, накрывают стол. И как признается Светлана, 19 детей – это еще не финал.

В Тернопольской области многодетная семья усыновила 14 детей