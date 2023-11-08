Маленькі українці можуть безкоштовно отримувати іграшки: що для цього треба зробити

Як отримати дитячі іграшки безкоштовно

Відразу треба зауважити, що взяти участь у цьому проєкті можуть батьки та законні опікуни.

Для того, щоб отримати іграшку (або іграшки), необхідно зайти на сайт проєкту Circle of Toys.

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Далі необхідно зареєструватися там.

Після цього треба залишити заявки на іграшки, про які мріють ваші дітки.

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Що ж далі? Далі ці заявки побачать ті, хто зареєструвалися на платформі як ґівери (від англ. give "давати") та мають бажання допомогти.

Ґівери зможуть придбати нову іграшку, що відповідає запиту, або надіслати вживану, якщо вона у належному стані.

Якщо ви хочете стати ґівером, то теж можете зареєструватися на платформі - це дозволить вам переглянути наявні запити та допомогти тим сім’ям, які не можуть дозволити купувати іграшки своїм дітям.

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"Дітям важливо відчувати любов і турботу, розвиватися та пізнавати світ через гру, знати, що мрії здійснюються. Якщо це мрія про іграшку, здійснити її може бути досить просто. Тож якщо ваші діти вже не грають тією чи іншою іграшкою, не поспішайте її викидати. Подаруйте радість іншій дитині. Це ж так просто!" - говорить засновник Find Refuge Артур Корвін Пауеллс.

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Яка ще місія проєкту Circle of Toys?

Екологічна складова. Річ у тім, що індустрія іграшок використовує найбільше у світі пластику.

При цьому щонайменше 80% іграшок щороку потрапляють у сміття, забруднюючи навколишнє середовище.

Завдяки платформі іграшки будуть отримувати друге життя та замість того, щоби стати сміттям, радуватимуть нового юного власника.