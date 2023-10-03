Забороняти чи формувати здорові харчові звички? Як не виробляти у дитини залежність від солодощів

Складності у взаєминах дитини та солодкого знають усі батьки. І часом вони не розуміють, чому дітлахи їдять багато солодощів, як від цього відучити та чим це може зашкодити здоров'ю дитини.

Як сформувати дитині здорові харчові звички та не дозволити їй стати ласуном, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на педіатра та дитячого гастроентеролога Катерину Філатову у " Бережи себе ".

Чому діти люблять солодке

Навіть немовля вже знає, що таке солодке - свої перші смаколики вони пробують ще у животику мами, у складі амніотичної рідини. А потім вони споживають продукт з цукром від першого дня - це молоко матері. У ньому міститься молочний цукор - лактоза. Тому малюки фактично від моменту свого існування вже знають, що таке "солодке".

ВООЗ рекомендує обмежувати споживання цукру впродовж всього життя, а от діткам до 2 років не рекомендовано вживати додані цукри. До речі, саме через вживання цукру дитина отримає й потяг до солодкого.

У віці до 2 років такий потяг ще не формується і не варто переживати через "різку спробу". Цукор - не якась невідома для організму хімічна речовина, тому не здатна якось не так вплинути на дитячий організм.

Цукор, а точніше глюкоза - це невіддільна щоденна частина харчування, без якої дитина просто не вижила б. І організм дитини точно знає, що робити з тим цукром, навіть якщо його в раціоні побільшає.

Як давати солодке дітям

Після двох років можна пропонувати дитині солодощі, щоб зменшити формування заборон, маніпуляцій та навчити малюка правильним стосункам з їжею. Солодощі не мають бути винагородою та/або причиною для сварок з дітьми. Час від часу пропонувати дитині щось солодке - це особисте рішення родини, але краще звести це до мінімуму.

Найголовніше для батьків - допомогти дитині налагодити здорові стосунки з їжею в довгостроковій перспективі. Щоб дитина у майбутньому могла самостійно орієнтуватися у власних смаках та їжі загалом, а не уникати її. Особливо, коли батьки будуть не поруч. Харчові й не тільки обмеження переважно мають зворотний ефект.

Привчайте дітей пити воду, а не солодкі напої. До питної води можна додати лимон, ягоди чи листя м'яти. Компоти та узвари чудово смакують без цукру.

Готуючи вдома, додавайте у страви менше цукру, ніж пропонується в рецепті чи замініть цукор на фрукти (банани чи фініки)

Замість морозива спробуйте заморозити домашній йогурт без цукру або вершки, перебиті в блендері з бананом чи іншими фруктами та ягодами.

Обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок. Замініть їх на фрукти.

Перевіряйте етикетки на продуктах - цукор додають не лише в солодощі, але й у соуси, напівфабрикати тощо. Вибирайте продукти з меншим вмістом цукру.

Не купуйте солодощі додому та не тримайте їх у відкритому для дітей доступі.

Будьте прикладом для дитини, зокрема щодо здорових стосунків з їжею.

Намагайтеся відмовитися від частих перекусів.

З раннього дитинства:

Уникайте солодощів якомога довше - принаймні до 2 років. Смакові переваги починають формуватися в ранньому віці.

Зі старту прикорму познайомте дитину з різними смаками та консистенціями. Це допоможе розвивати смакові переваги до багатьох продуктів з раннього віку.

Найкращий спосіб уникати доданих цукрів - вживати більше продуктів з високим вмістом поживних речовин: фрукти, овочі, цілозернові, нежирні молочні продукти, нежирне м'ясо, птицю, рибу.

Від початку дотримуйтеся правил адаптивного годування. Замість того, щоб змушувати малюка їсти, пропонуйте йому максимально різноманітні смаки, текстуру, подачу їжі.

Ніякого харчового насилля. Телевізор, гаджети, іграшки - не можуть використовуватися під час годування. Прийом їжі має бути за столом, без вмовлянь, пісень, казок. Відволікання заважає дитині налаштуватися на апетит.

Сімейні ритуали - дитина вчиться, спостерігаючи довкола. Спільна їжа за столом дає можливість бачити, що їдять інші. Так дитина буде спілкуватися з родиною та засвоювати цінні уроки, які отримують за столом: манери, навички спілкування, навички харчування.

Підходьте до вживання солодощів таким чином, щоб не викликати сорому чи провини. Замість "цукор шкідливий для тебе", кажіть "сьогодні ми будемо смакувати інші страви". Або замість "поки не з'їси овочі, солодкого не отримаєш", кажіть: "сьогодні на вечерю ми будемо їсти печиво". Замініть фразу "ти з'їв сьогодні забагато солодкого" на "я бачу, що ти дуже хочеш це з'їсти, але давай пізніше, коли будемо обідати".

Як не привчати дитину до солодощів (скріншот)

Як солодощі шкодять дитині

Дослідження показують, що надмірне споживання солодкого чинить негативний вплив на навчання та пам'ять дитини. У дітей можуть бути метаболічні наслідки: жирова дистрофія печінки, діабет, хвороби серця.

Також солодке може грати негативну роль у розвитку запальних процесів і захворювань, зокрема астми, акне та навіть подагри. Можуть виникати проблеми з травленням через вплив цукру на мікробіоту та роботу кишківника.

Як не привчати дитину до солодощів (скріншот)