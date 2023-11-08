Маленькие украинцы могут бесплатно получать игрушки: что для этого нужно сделать

Как получить детские игрушки бесплатно

Сразу следует отметить, что принять участие в этом проекте могут родители и законные опекуны.

Для того чтобы получить игрушку (или игрушки), необходимо зайти на сайт проекта Circle of Toys.

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Далее нужно зарегистрироваться там.

После этого нужно оставить заявки на игрушки, о которых мечтают ваши детишки.

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Что же дальше? Далее эти заявки увидят те, кто зарегистрировался на платформе как гиверы (от англ. give "давать") и желают помочь.

Гиверы смогут приобрести новую игрушку, соответствующую запросу, или отправить подержанную, если она находится в надлежащем состоянии.

Если вы хотите стать гивером, то тоже можете зарегистрироваться на платформе – это позволит вам просмотреть имеющиеся запросы и помочь семьям, которые не могут позволить покупать игрушки своим детям.

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"Детям важно чувствовать любовь и заботу, развиваться и познавать мир через игру, знать, что мечты сбываются. Если это мечта об игрушке, осуществить ее может быть достаточно просто. Так что если ваши дети уже не играют той или иной игрушкой, не спешите ее выбрасывать. Подарите радость другому ребенку. Это же так просто!" – говорит основатель Find Refuge Артур Корвин Пауэллс.

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Какова еще миссия проекта Circle of Toys?

Экологическая составляющая. Дело в том, что индустрия игрушек использует больше всего в мире пластика.

При этом не менее 80% игрушек ежегодно попадают в мусор, загрязняя окружающую среду.

Благодаря платформе игрушки будут получать вторую жизнь и вместо того, чтобы стать мусором, будут радовать нового юного владельца.