Маленькая украинка перепела "Ой у лузі червона калина" и стала звездой сети (видео)

Маленькая украинка перепела гимн Сечевых стрельцов, известную песню "Ой у лузі червона калина", и моментально стал звездой социальных сетей.
Видео опубликовала журналистка газеты "Новый путь" из Полонного Хмельницкой обалсти Анжелика Шевченко.
"Нация непобежденных", - говорится от видео.
Ребенок пленила души тысячи украинцев, которые вместе с ней теперь напевают слова песни.
Видео с девочкой стало популярным. Ролик собрал почти 40 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.
Пользователи пишут, что девочка талантлива и вдохновляет украинцев в такие не легкие времена.
Ранее мы сообщали, что Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина".
Также маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.
Кроме того, в Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию.