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Маленькая украинка перепела "Ой у лузі червона калина" и стала звездой сети (видео)

Девочка перепела "Ой у лузі червона калина" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Маленькая украинка перепела гимн Сечевых стрельцов, известную песню "Ой у лузі червона калина", и моментально стал звездой социальных сетей.

Видео опубликовала журналистка газеты "Новый путь" из Полонного Хмельницкой обалсти Анжелика Шевченко.

"Нация непобежденных", - говорится от видео.

Ребенок пленила души тысячи украинцев, которые вместе с ней теперь напевают слова песни.

Видео с девочкой стало популярным. Ролик собрал почти 40 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

Пользователи пишут, что девочка талантлива и вдохновляет украинцев в такие не легкие времена.

  • Какая красивая девочка и красиво поет;
  • С таким будущим нашу Украину не одолеть;
  • Это наше будущее и радость;
  • Искренняя украинка!;
  • Идеальный слух у ребенка, такое чистое исполнение. Молодец;
  • Очень милая девочка;
  • Маленькая артистка. Невероятное исполнение;
  • Большая благодарность родителям за такого ребенка.

Ранее мы сообщали, что Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина".

Также маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Кроме того, в Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию.

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