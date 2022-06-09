Маленька українка переспівала "Ой у лузі червона калина" та стала зіркою мережі (відео)

Маленька українка переспівала гімн Січових стрільців, відому пісню "Ой у лузі червона калина", та вмить став зіркою соціальних мереж.
Відео опублікувала журналістка газети "Новий шлях" із Полонного Хмельницької обалсті Анжеліка Шевченко.
"Нація непереможених", - йдеться від відео.
Дитина полонила душі тисячі українців, які разом із нею тепер наспівують слова пісні.
Відео з дівчинкою стало популярним. Ролик зібрав майже 40 тисяч лайків та 2,5 тисячі коментарів.
Користувачі пишуть, що дівчинка талановита та надихає українців у такі не легкі часи.
Раніше ми повідомляли, що Михайлівський собор заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина".
Також маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.
Окрім того, у Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію.