Маленькая украинка исполнила гимн перед матчем Лиги наций: трогательное видео

Девочка в начале войны пела песни для людей в укрытии в Киеве, где скрывалась вместе с семьей. В частности, там девочка начала петь, чтобы успокоить напуганных людей, которые прятались от российских ракет.

Впоследствии Амелия с родными уехала в Польшу, где уже исполняла гимн на большом концерте в поддержку Украины.

А теперь девушка исполнила гимн перед матчем футбольной сборной Украины в Лиге наций. Украина из-за войны с Россией играет свой поединок в польском Лодзи.

Стоит добавить, что в 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Украины победила Армению со счетом 3:0.

Сборная Украины набрала 6 очков и стала единоличным лидером турнирной таблицы. Армения с 3 пунктами идет третьей. Шотландия также имеет 3 пункта и занимает второе место. Ирландия пока не набрала ни одного очка и сегодня будет принимать шотландцев.

Следующий матч команда Александра Петракова сыграет 14 июня против Ирландии.