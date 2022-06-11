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Маленькая украинка исполнила гимн перед матчем Лиги наций: трогательное видео

Украинка исполнила гимн Украины перед Лигой наций (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Гимн Украины перед матчем национальной сборной против Армении исполнила 7-летняя Амелия Анисович.

Видео в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко

Девочка в начале войны пела песни для людей в укрытии в Киеве, где скрывалась вместе с семьей. В частности, там девочка начала петь, чтобы успокоить напуганных людей, которые прятались от российских ракет.

Впоследствии Амелия с родными уехала в Польшу, где уже исполняла гимн на большом концерте в поддержку Украины.

А теперь девушка исполнила гимн перед матчем футбольной сборной Украины в Лиге наций. Украина из-за войны с Россией играет свой поединок в польском Лодзи.

Стоит добавить, что в 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Украины победила Армению со счетом 3:0.

Сборная Украины набрала 6 очков и стала единоличным лидером турнирной таблицы. Армения с 3 пунктами идет третьей. Шотландия также имеет 3 пункта и занимает второе место. Ирландия пока не набрала ни одного очка и сегодня будет принимать шотландцев.

Следующий матч команда Александра Петракова сыграет 14 июня против Ирландии.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины разгромила Армению и возглавила группу Лиги наций.

Также мы писали, что сборная проведет домашние матчи Лиги наций в Польше.

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