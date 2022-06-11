Маленькая украинка исполнила гимн перед матчем Лиги наций: трогательное видео

Гимн Украины перед матчем национальной сборной против Армении исполнила 7-летняя Амелия Анисович.
Видео в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко
Девочка в начале войны пела песни для людей в укрытии в Киеве, где скрывалась вместе с семьей. В частности, там девочка начала петь, чтобы успокоить напуганных людей, которые прятались от российских ракет.
Впоследствии Амелия с родными уехала в Польшу, где уже исполняла гимн на большом концерте в поддержку Украины.
А теперь девушка исполнила гимн перед матчем футбольной сборной Украины в Лиге наций. Украина из-за войны с Россией играет свой поединок в польском Лодзи.
Стоит добавить, что в 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Украины победила Армению со счетом 3:0.
Сборная Украины набрала 6 очков и стала единоличным лидером турнирной таблицы. Армения с 3 пунктами идет третьей. Шотландия также имеет 3 пункта и занимает второе место. Ирландия пока не набрала ни одного очка и сегодня будет принимать шотландцев.
Следующий матч команда Александра Петракова сыграет 14 июня против Ирландии.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины разгромила Армению и возглавила группу Лиги наций.
Также мы писали, что сборная проведет домашние матчи Лиги наций в Польше.