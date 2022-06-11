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Сборная Украины разгромила Армению и возглавила группу Лиги наций

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Лодзь, Суббота 11 июня 2022 17:58
Сборная Украины разгромила Армению и возглавила группу Лиги наций Фото: Украинцы разгромили сборную Армению в Лодзи (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

В 3-м туре Лиги наций УЕФА сборная Украины уверенно одолела армян на домашней арене в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига наций, Дивизион B, группа B1, 3-й тур

Украина – Армения – 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84

"Сине-желтые" взяли матч под контроль с первых минут. Ситуацию у ворот оппонента украинцы нагнетали постепенно. Первый реальный момент забить возник на 7-й минуте. Мудрик после паса Зинченко в прорыв прострелил вдоль ворот, но Яремчук пробил в ноги киперу.

Армяне сумели ответить на 14-й, когда Бабаян отважился пробить издалека. Однако удар кавказца получился очень неточным. Реакцией на этот эпизод стало усиление давления сборной Украины на редуты соперника. Как следствие, Армения "окопалась" у собственных ворот, ожидая шанса убежать в контратаку.

В таких условиях "сине-желтые" пытались играть широко, чтобы в удобный момент прорвать оборону сборной Армении. Однако армянские защитники играли осторожно. Пришлось перейти на удары с дальней и средней дистанции. Выстрел Малиновского просвистел над перекладиной, а с ударом Цыганкова с 25-ти метров кипер с трудом справился.

Зато второй тайм начался с выпада Армении. Камо сместился с левого фланга в штрафную под острым углом, и только Пятов своевременным выходом из ворот ликвидировал опасность. Поскольку запахло жареным, то за дело взялся Малиновский.

Хавбек "Аталанты" сначала пристреливался: пробил над воротами правой, заставил Юрченко выполнить сэйв после второго удара, а третий прилетел в руки голкиперу. Зато четвертый стал результативным – Караваев подключился с фланга и сбросил на линию штрафной зоны, откуда Руслан Малиновский технически уложил в нижний угол!

Сборная Украины разгромила Армению и возглавила группу Лиги наций

Забитый мяч расслабил украинцев. И зря. Армянская сборная провела серию атак, в которых вполне могла сравнять счет. "Помогли" и украинцы – Забарный в одном из эпизодов срезал мяч в свои ворота, но Пятов, анонсировавший завершение карьеры в сборной, фантастически сложился и вытащил мяч из линии.

Неприятный отрезок поединка прервался на 77-й минуте. Караваев снова подключился к атаке и, как и в моменте с голом, отдал на линию штрафного, там сыграл защитник, но мяч отскочил к Александру, который левой классно пробил в дальний угол – 2:0!

А вскоре счет стал разгромным. Удо и Юрченко не сумели найти общий язык при простреле "сине-желтых", и натурализованный колумбиец угодил мячом в Миколенко, от которого сфера и залетела в сетку ворот.

После такого довести матч до победы было самой легкой задачей. Благодаря победе в Лодзи сборная Украины возглавила квартет B1 Лиги наций.

Сборная Украины разгромила Армению и возглавила группу Лиги наций

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