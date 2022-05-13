Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в Польше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Сборная Украины сыграет минимум два домашних матча Лиги наций на территории Польши. Временной домашней ареной "сине-желтых" станет стадион ЛКС в Лодзе, вмещающий 18 тысяч зрителей.

Украина проведет в польском городе поединки против сборных Армении и Ирландии летом. Матчи состоятся 11 и 13 июня соответственно. В свою очередь 8 июня национальная команда встретится с ирландцами в Дублине.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. В лагере национальной команды находятся 25 игроков-представителей УПЛ. К матчу против сборной Шотландии в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, который состоится 1 июня, в сборную приедут и легионеры.