Маленька українка виконала гімн перед матчем Ліги націй: зворушливе відео

Гімн України перед матчем національної збірної проти Вірменії виконала 7-річна Амелія Анісович.
Відео у Telegram опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Дівчинка на початку війни співала пісні для людей в укритті у Києві, де переховувалася разом із родиною. Зокрема, там дівчинка почала співати, аби заспокоїти наляканих людей, які ховалися від російських ракет.
Згодом Амелія з рідними виїхала до Польщі, де уже виконувала гімн на великому концерті на підтримку України.
А тепер дівчина виконала гімн перед матчем футбольної збірної України у Лізі націй. Україна через війну з Росією грає свій поєдинок у польському Лодзі.
Варто додати, що у 3-му турі групового раунду Ліги націй збірна України перемогла Вірменію з рахунком 3:0.
Збірна України набрала 6 очок та стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Вірменія з 3 пунктами йде третьою. Шотландія також має 3 пункти та займає друге місце. Ірландія поки не набрала жодного очка та сьогодні прийматиме шотландців.
Наступний матч команда Олександра Петракова зіграє 14 червня проти Ірландії.
Раніше ми повідомляли, що збірна України розгромила Вірменію та очолила групу Ліги націй.
Також ми писали, що збірна проведе домашні матчі Ліги націй у Польщі.