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Маленькая героиня: на Закарпатье 8-летняя девочка спасла жизнь брату-малышу

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 07:42
Маленькая героиня: на Закарпатье 8-летняя девочка спасла жизнь брату-малышу
Девочка вынесла из горящего дома брата (ГСЧС)

Восьмилетняя девочка вынесла из горящего дома своего четырехлетнего братика

На Закарпатье восьмилетняя девочка стала героиней, так как спасла жизнь своему брату. Восьмилетняя Иванка из села Синевир вынесла из горящего дома четырехлетнего Рому, когда родителей не было дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Маленькая героиня: на Закарпатье 8-летняя девочка спасла жизнь брату-малышуМаленькая героиня: на Закарпатье 8-летняя девочка спасла жизнь брату-малышуПожарники два часа тушили огонь (ГСЧС)

Все произошло вечером, когда дети смотрели телевизор и родителей не было дома. Иванка почувствовала запах гари, а когда вышла в другую комнату, увидела, что огонь распространился по всему дому. Всего в доме три комнаты.

С каждой минутой в доме становилось все труднее дышать. Иванка не растерялась, а решила действовать немедленно: открыла окно, сняла москитную сетку и, подхватив братика на руки, они выбрались наружу.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже бушевал на крыше. Всего пожарной бригаде понадобилось два часа, чтобы потушить дом.

Маленькая героиня: на Закарпатье 8-летняя девочка спасла жизнь брату-малышу

Героиня Иванка с семьей (ГСЧС)

Сейчас временно пострадавшие живут у родных, но уверены, что совсем скоро они смогут вернуться в родной дом, ведь за восстановление их дома взялись всей сельской общиной.

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