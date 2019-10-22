ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маленька героїня: на Закарпатті 8-річна дівчинка врятувала життя брата-малюка

STYLERЖиття    22.10.2019 - 07:42
Маленька героїня: на Закарпатті 8-річна дівчинка врятувала життя брата-малюка
Дівчинка винесла з палаючого будинку брата (ДСНС)

Восьмирічна дівчинка винесла з палаючого будинку свого чотирирічного братика

На Закарпатті восьмирічна дівчинка стала героїнею, адже врятувала життя своєму братові. Восьмирічна Іванка із села Синевир винесла з палаючого будинку чотирирічного Рому, коли батьків не було вдома. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Маленька героїня: на Закарпатті 8-річна дівчинка врятувала життя брата-малюкаМаленька героїня: на Закарпатті 8-річна дівчинка врятувала життя брата-малюкаПожежники дві години гасили вогонь (ДСНС)

Все сталося ввечері, коли діти дивилися телевізор і батьків не було вдома. Іванка відчула запах гару, а коли вийшла в іншу кімнату, побачила, що вогонь поширився по всьому будинку. Всього в будинку три кімнати.

З кожною хвилиною в будинку ставало все важче дихати. Іванка не розгубилася, а вирішила діяти негайно: відкрила вікно, зняла москітну сітку і, підхопивши братика на руки, вони вибралися назовні.

Коли пожежники прибули на місце НП, вогонь вже вирував на даху. Всього пожежній бригаді знадобилося дві години, щоб загасити будинок.

Маленька героїня: на Закарпатті 8-річна дівчинка врятувала життя брата-малюка

Героїня Іванка з сім'єю (ДСНС)

Зараз тимчасово потерпілі живуть у рідних, але впевнені, що зовсім скоро вони зможуть повернутися в рідний дім, адже за відновлення їх будинку взялися усією сільською громадою.

Вбивство зниклої жінки під Києвом: нові подробиці трагедії Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика "ЛНР"
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся