Маленька українка врятувала людину і розчулила мережу: "Будьте як Іринка"
10-річна дівчинка врятувала людину та розчулила своїм вчинком. Вона не була байдужою й стала прикладом доброти.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про вчинок дівчинки розповіли на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.
Що сталося
10-річна Іринка поверталася зі школи та побачила, що біля під'їзду лежить людина. Дівчинка не пройшла повз. Вона зрозуміла, що потрібно покликати дорослих, а тому зателефонувала у поліцію.
Виявилося, що 19-річному хлопцю, який лежав біля під'їзду, дійсно була потрібна допомога. І завдяки дівчинці він її отримав.
10-річна дівчинка врятувала людину та розчулила своїм вчинком дорослих (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
"За кілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Інспектори надали домедичну допомогу хлопцю та викликали медиків. Хлопця шпиталізували Не будьте байдужими! Будьте як Іринка", - розповіли в МВС.
У мережі на вчинок дівчинки вже відреагували. Користувачів також розчулила доброта українки. Тому під дописом вже починають з'являтися схвальні коментарі. Юзери хвалять дитину за небайдужість.
"Інколи нам, дорослим, є чому повчитись у наших дітей, особливо доброти і співчуття... Дякуємо тобі, Іринко, за небайдужість", - пишуть коментатори.
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