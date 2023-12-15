В Києві під час тривоги дітей не пускали в укриття: деталі скандалу

В Києві 14 грудня двох дітей не пустили до укриття. Це сталося у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Прокуратури Києва.

Деталі скандалу у Києві

Так, під час тривоги 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в школі в Святошинському районі. Побачивши, що школярі були із собакою, охоронець не впустив їх в безпечне місце, попри очевидну загрозу.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві. В Києві дітей не пускали в укриття (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, загальна кількість захисних споруд, зокрема найпростіших укриттів і подвійного призначення, в Києві на сьогодні складає понад 4 тисячі обʼєктів. В них люди мають право спокійно потрапляти під час повітряної тривоги.