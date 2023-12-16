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Маленькая украинка спасла человека и умилила сеть: "Будьте как Иринка"

Суббота 16 декабря 2023 14:36
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Маленькая украинка спасла человека и умилила сеть: "Будьте как Иринка" Поступок девочки поразил пользователей сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

10-летняя девочка спасла человека и умилила своим поступком. Она не была безразлична и стала примером доброты.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о поступке девочки рассказали на Facebook-странице Министерства внутренних дел.

Что произошло

10-летняя Иринка возвращалась из школы и увидела, что у подъезда лежит человек. Девочка не прошла мимо. Она поняла, что нужно позвать взрослых, поэтому позвонила в полицию.

Оказалось, что 19-летнему парню, лежавшему у подъезда, действительно требовалась помощь. И благодаря девочке он ее получил.

Маленькая украинка спасла человека и умилила сеть: &quot;Будьте как Иринка&quot;10-летняя девочка спасла человека и умилила своим поступком взрослых (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"За несколько минут на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции. Инспекторы оказали медицинскую помощь парню и вызвали медиков. Парня госпитализировали Не будьте равнодушными! Будьте как Иринка", - рассказали в МВД.

В сети на поступок девочки уже отреагировали. Пользователей тоже растрогала доброта украинки. Поэтому под постом уже начинают появляться одобрительные комментарии. Пользователи хвалят ребенка за неравнодушие.

"Иногда нам, взрослым, есть чему поучиться у наших детей, особенно доброте и состраданию... Спасибо тебе, Иринка, за неравнодушие", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее уже стало известно, что в Киеве во время тревоги детей не пускали в укрытие.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, как говорить с детьми о войне и что делать с потоком негативных новостей.

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