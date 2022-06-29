Мальчик из Краматорска поет собственные песни, чтобы собрать на тепловизор для отца

История Кости

Сейчас Костя не в родном городе, а в Ровно. Его отец защищает Украину в составе батальона "Донбасс".

Он насобирал своим пением уже на половину тепловизора. Отмечается, что диаспора США добавила еще половину, чтобы приобрести устройство. Прибор скоро приобретут и передадут в Украину.

Костя поет на улицах ради отца (facebook.com/svoicity)