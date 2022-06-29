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Хлопчик з Краматорська співає власні пісні, щоб зібрати на тепловізор для батька

Костя вже назбирав на тепловізор для батька (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Хлопчик Костя з Краматорська на вулицях виконує відомі хіти і свої пісні, щоб зібрати гроші батькові на фронті. Військовому потрібен тепловізор.

Про це розповіли на відео "Свои".

Історія Кості

Зараз Костя не в рідному місті, а в Рівному. Його батько захищає Україну у складі батальйону "Донбас".

Він назбирав своїм співом вже на половину тепловізора. Відзначається, що діаспора США додала ще половину, щоб придбати пристрій. Прилад скоро придбають і передадуть в Україну.

Костя співає на вулицях заради батька (facebook.com/svoicity)

Нагадаємо, що український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду. Кріштіану відреагував на це.

Читайте також, що 10-річний українець передав всі свої заощадження для ЗСУ.

Нагадаємо, що це не перший випадок таких вчинків з боку українських дітей. Так, учні Київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ.

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Краматорськ