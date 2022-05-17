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Я мальчик, который не заметил Джоли: Юлик внезапно стал героем социальной рекламы

Фото: Юлик с видео о Джоли стал героем рекламы (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Подросток со Львова, который не заметил в кафе знаменитую актрису Анджелину Джоли, использовал свою популярность для социальной рекламы. Он снялся в ролике UAnimals и призвал обратить внимание на бездомных животных.

Ролик с 14-летним Юликом разместили на страницах UAnimals в социальных сетях.

14-летний Юлик стал героем многих мемов после того как попал на кадры видео и фотографии одного из львовских кафе, которое посетила Анджелина Джоли. Парень во время шума вокруг просто уткнулся в свой смартфон и был в наушниках, поэтому знаменитую американскую актрису просто не заметил.

Для съемок социального ролика UAnimals выбрали ту же локацию - кафе в Сиховском районе Львова. Юлик был в тех же наушниках и сидел за тем же столиком. Даже одет Юлик был в ту же самую рубашку.

"Привет, я Юлик, тот самый мальчик из мемов, который не заметил Джоли. Как такое можно не заметить, спросите вы? А я спрошу: "А как можно не замечать десятки тысяч животных, которые ждут своих хозяев в приютах?" Из-за войны их стало больше", - обратился мальчик к зрителям.

Он от имени организации призвал не бросать животных и приютить у себя тех, кто потерял хозяев.

"Сегодня вместе с UAnimals я прошу вас: Приютите, возьмите животное из приюта и никогда-никогда не покидайте", - сказал Юлик.

Стоит отметить, что украинцам видео с Юликом пришлось по душе. Они похвалили организацию UAnimals за отличную идею и Юлика - за правильные жизненные позиции и заботу о животных.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли неожиданно оказалась во львовском кафе и на видео попал парень в наушниках, который ее не заметил.

А также рассказывали о том, мальчик-мем из видео с Джоли во львовском кафе нашелся и стали известны детали о нем.

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Анджелина Джоли