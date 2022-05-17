Я хлопчик, який не помітив Джолі: Юлік раптово став героєм соціальної реклами

14-річний Юлік став героєм багатьох мемів після того, як потрапив на кадри відео і фотографії одного з львівських кафе, яке відвідала Анджеліна Джолі. Хлопець під час шуму навколо просто уткнувся у свій смартфон і був в навушниках, тому знамениту американську актрису просто не помітив.

Для зйомок соціального ролика UAnimals обрали ту ж локацію-кафе у Сихівському районі Львова. Юлік був у тих же навушниках і сидів за тим же столиком. Навіть одягнений Юлік був в ту ж саму сорочку.

"Привіт, я Юлік, той самий хлопчик з мемів, який не помітив Джолі. Як таке можна не помітити, запитаєте ви? А я запитаю: "А як можна не помічати десятки тисяч тварин, які чекають своїх господарів у притулках? "Через війну їх стало більше", - звернувся хлопчик до глядачів.

Він від імені організації закликав не кидати тварин і прихистити у себе тих, хто втратив господарів.

"Сьогодні разом з UAnimals я прошу вас: Прихистіть, візьміть тварину з притулку і ніколи-ніколи не залишайте", - сказав Юлік.

Варто відзначити, що українцям відео з Юліком припало до душі. Вони похвалили організацію UAnimals за відмінну ідею і за правильні життєві позиції та турботу про тварин.