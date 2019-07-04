Мальчик хотел стать пожарным: новые детали убийства 9-летнего Захара Черевко

Убийство девятилетнего мальчика Захара Черевко в Киеве взбудоражило общественность. Преступника обнаружили быстро – им оказался родственник нового мужа матери. Бабушка Захара рассказала, что внук был дружен с 30-летним Ярославом и они много времени проводили вместе.

В тот роковой день Ярослав позвал ребенка на озеро, где хладнокровно ударил его 30 раз ножом, потом добил молотком, а потом сбросил тело ребенка в воду, где его через двое суток нашли местные рыбаки. Полиция очень быстро вышла на след убийцы, так как он засветился на камерах наблюдения вместе с ребенком прямо перед его исчезновением. Кроме того, опросы родственников не оставили сомнения в том, что 30-летний Ярослав причастен к преступлению.

На допросе выяснилось немало странных деталей. Ярослав рассказал, что спланировал убийство, так как ему не понравилось, что мама мальчика забрала компьютер из той квартиры, где проживала она сама, ее новый муж и брат мужа – Ярослав. Компьютер она отдала сыну, который жил не с ней вместе, а со своей бабушкой.

Бабушка рассказала, что Захар был очень любознательным, добрым и отзывчивым мальчиком. Его любили соседи и друзья. Ребенок мечтал стать пожарным или полицейским, когда вырастет.

Однако многие вопросы о жизни Захара так и остались без ответа. Мама мальчика согласилась побеседовать с журналистами и объяснить, почему сын жил не с ней, а с бабушкой. Почему погиб мальчик и неизвестные детали о жизни семьи расскажут в четверг, на телеканале "Украина" в программе "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым в 19:50.

Напомним, ранее мы писали о том, что Захар Черевко часто оставался без присмотра взрослых и гулял в одиночестве.

А также рассказывали о том, что стали известны подробности об убийце 9-летнего Захара Черевко.