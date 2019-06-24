Убийство мальчика в Киеве: ребенок часто оставался без присмотра

В Киеве убили ребенка - детали (Коллаж РБК-Украина)

Захар Черевко рос с бабушкой, а мама с новой семьей жила отдельно

В Киеве обнаружили тело 9-летнего Захара Черевко, который вышел из дома, чтобы сделать интервью и был убит братом своего отчима. Мальчик часто гулял один и жил не с матерью, а с бабушкой.

Захар Черевко был добрым и доверчивым мальчиком. А вот семья у него, как рассказали соседи, была неблагополучная. Мальчик рос с бабушкой, а его мать в это время злоупотребляла алкоголем вместе с новым сожителем. Журналисты разыскали женщину, но общаться она отказалась. Ранее эта семья уже попадала в поле зрения полиции.

Захара Черевко убил родственник, чтобы отомстить его матери

"Мальчик был спокойным. Иногда они гуляли с моим сыном. Он был очень добрым, доверчивым", - рассказала одна из местных жительниц.

Убийство Захара Черевко -детали (YouTube/ТСН)

Захар Черевко часто гулял в одиночестве и бегал купаться на озеро Вырлица без присмотра взрослых. В тот роковой он собрался идти купаться на озеро, и его позвал с собой брат отчима.

Когда мальчик собрался поплавать, он напал на ребенка сзади с ножом. На теле Захара было обнаружено много ножевых ран, а также следы от удара молотком. Уже мертвого ребенка мужчина затащил в воду, привязал к ногам камень и выбросил. Тело мальчика нашли на следующие сутки.

О пропаже ребенка сообщила бабушка и полиция бросила все силы на поиски ребенка. В ходе следственных мероприятий правоохранители выяснили, что камеры наблюдения зафиксировали Захара в сопровождении 30-летнего мужчины. Выяснилось, что это брат сожителя матери.

Во время разговора со следователями мужчина вел себя странно, путался в показаниях и его забрали в отделение полиции для допроса. В это же время рыбаки нашли в озере тело Захара.

Подозреваемый почти сразу признался в совершении преступления и даже показал, куда выбросил оружие. Он сообщил, что убил мальчика из чувства мести к его матери, так как между ними произошла ссора. Имеются данные, что у мужчины есть психические отклонения и он ведет аморальный образ жизни.

Убийство 9-летнего Захара Черевко - детали (YouTube/Полиция Киева)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось фото убийцы 9-летнего Захара.

А также рассказывали о том, что стали известны детали убийства 9-летнего мальчика в Киеве.