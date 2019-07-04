Хлопчик хотів стати пожежником: нові деталі вбивства 9-річного Захара Черевко

Вбивство дев'ятирічного хлопчика Захара Черевко у Києві розбурхало громадськість. Злочинця знайшли швидко – ним виявився родич нового чоловіка матері. Бабуся Захара розповіла, що онук був дружний з 30-річним Ярославом і вони багато часу проводили разом.

В той фатальний день Ярослав покликав дитину на озеро, де холоднокровно 30 разів вдарив його ножем, потім добив молотком, а потім скинув тіло дитини у воду, де його через дві доби знайшли місцеві рибалки. Поліція дуже швидко вийшла на слід вбивці, так як він засвітився на камерах спостереження разом з дитиною прямо перед її зникненням. Крім того, опитування родичів не залишило сумніву в тому, що 30-річний Ярослав причетний до злочину.

На допиті з'ясувалося чимало дивних деталей. Ярослав розповів, що спланував вбивство, так як йому не сподобалося, що мама хлопчика забрала комп'ютер з тієї квартири, де проживала вона сама, її новий чоловік і брат чоловіка – Ярослав. Комп'ютер вона віддала синові, який жив не з нею разом, а зі своєю бабусею.

Бабуся розповіла, що Захар був дуже допитливим, добрим і чуйним хлопчиком. Його любили сусіди і друзі. Дитина мріяла стати пожежником або поліцейським, коли виросте.

Однак багато питань про життя Захара так і залишилися без відповіді. Мама хлопчика погодилася поговорити з журналістами і пояснити, чому син жив не з нею, а з бабусею. Чому загинув хлопчик та невідомі деталі про життя родини розкажуть у четвер, на телеканалі "Україна" в програмі "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим в 19:50.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Захар Черевко часто залишався без нагляду дорослих і гуляв на самоті.

А також розповідали про те, що стали відомі подробиці про вбивцю 9-річного Захара Черевко.