Убийство 9-летнего Захара: бабушка мальчика рассказала о дружбе внука с убийцей

Захар Черевко дружил со своим убийцей (Коллаж РБк-Украина)

Захар Черевко много времени проводил с братом своего отчима

Жуткое убийство 9-летнего Захара Черевко потрясло жителей Киева. Мальчика на озеро заманил брат сожителя его матери и хладнокровно его убил. На теле ребенка было обнаружено 30 ударов ножом и следы от молотка. Бабушка Захара рассказала, что мальчик дружил со своим убийцей и они часто проводили время вместе, пишет OBOZREVATEL.

Убийцу ребенка зовут Ярослав Богдан. Ему 30 лет, и он проживал в одной квартире с мамой Захара и своим родным братом. По некоторым данным, мужчина в детстве прошел лечение от психических расстройств, но в последнее время он регулярно злоупотреблял спиртным и даже баловался наркотиками.

Бабушка Захара сообщила, что с Ярославом ребенок проводил много времени – у них были общие интересы, они вместе играли в компьютерные игры. Захар часто бывал в квартире, где жила его мама и Ярослав.

"Они очень дружили, чуть не обнимались", - заметила женщина. В тот роковой день Захар сказал бабушке, что должен взять интервью у прохожих, взял блокнот, ручку и пошел на улицу. Объяснение Захара удивило бабушку, но не напугало, так как мальчик был очень общительным и любознательным.

"Говорю, у кого ты будешь спрашивать. Отвечает, в прохожих. Облачился, одел белую рубашку в серую полоску, брючки, туфельки, взял блокнотик с ручкой и ушел. Видимо, этот Ярослав так его и заманил на озеро, мол, будем заниматься расследованиями", - добавила бабушка. Соседи рассказали, что Захар мечтал в будущем стать полицейским и его очень интересовали расследования.

Захара Черевко убил дядя из-за компьютера (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ярослав Богдан вернулся домой около 10 вечера после прогулки. На нем была мокрая и грязная одежда. Домашним он сказал, что "по помойкам лазил", а потом помылся и переоделся.

"Дочка с новым мужем видели, что Ярослав вернулся в 10 вечера, одежда была мокрой и грязной. Дочь спрашивает, мол, почему ты мокрый. Тот говорит, что помылся, по помойкам каких лазил. Потом увидели его обувь уже помытой, спрашивают, почему она мокрая. Он там что-то тоже начал придумывать", - рассказала бабушка.

Никто его ни в чем не заподозрил, так как его считали не полностью нормальным. Бабушка Захара рассказала, что в юности он получил травму головы.

"Лет 10 назад у него вроде была травма головы, и после этого он лечился в психиатрической больнице. Мама его все время оберегала, говорила, что ему нельзя работать, кормила его. Из-за этого у них там и были конфликты. Он здоровый такой, занимался борьбой, мог бы и работать, а не дома сидеть. В тот день у них тоже там произошел конфликт, и вот Ярослав так отомстил. Но почему он выбрал ребенка?" - рассказала женщина.

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