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Максимум користі та заряд енергією: 4 найкращі сніданки для дітей

Що мають їсти діти на сніданок для насичення енергією на весь день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок дає людині енергію на те, щоб працювати та займатися улюбленими справами. Від того, як ви почнете день, так він і пройде. Продукти для дітей на сніданок повинні бути правильними, щоб наситити організм енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Корисні сніданки

агалом існує чотири основні групи поживних речовин, на які слід зосередитися батькам. Вуглеводи, білки, клітковина та здорові жири є важливими поживними речовинами, які потрібно отримувати під час сніданку.

Такі компоненти дадуть дітям енергію, необхідну для функціонування та зосередженості в школі.

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