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Максимум пользы и заряд энергией: 4 лучших завтрака для детей

Что есть дети на завтрак для насыщения энергией на весь день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Завтрак дает человеку энергию, чтобы работать и заниматься любимыми делами. От того как вы начнете день, так он и пройдет. Продукты для детей на завтрак должны быть правильными, чтобы насытить организм энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Полезные завтраки

целом существует четыре основные группы питательных веществ, на которые следует сосредоточиться родителям. Углеводы, белки, клетчатка и здоровые жиры являются питательными веществами, которые нужно получать во время завтрака.

Такие компоненты дадут детям энергию, необходимую для работы и сосредоточенности в школе.

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