Максимум пользы и заряд энергией: 4 лучших завтрака для детей

Завтрак дает человеку энергию, чтобы работать и заниматься любимыми делами. От того как вы начнете день, так он и пройдет. Продукты для детей на завтрак должны быть правильными, чтобы насытить организм энергией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
целом существует четыре основные группы питательных веществ, на которые следует сосредоточиться родителям. Углеводы, белки, клетчатка и здоровые жиры являются питательными веществами, которые нужно получать во время завтрака.
Такие компоненты дадут детям энергию, необходимую для работы и сосредоточенности в школе.
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