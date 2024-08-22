Цей суперкорисний сніданок допоможе втамувати голод та скинути зайві кілограми

Експерт зі схуднення поділився простим і ситним рецептом сніданку, який ідеально підійде офісним працівникам. Така їжа допоможе бути довго ситими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Expres s.

Яким має бути сніданок

Для тих, хто постійно в русі, дуже важливо знайти сніданок, який буде не тільки зручним, але й ситним, забезпечуючи зосередженість і продуктивність протягом ранку.

За словами професора Франкліна Джозефа з клініки схуднення, збалансований сніданок, який поєднує багаті білком і клітковиною інгредієнти з продуктами з низьким глікемічним індексом (ГІ), є особливо корисним для тих, хто потребує енергії протягом важкого робочого дня.

Сніданок життєво важливий для вгамування голоду та підтримки стабільного рівня енергії, особливо для тих, кому доводиться чекати до обіду, щоб знову поїсти.

Їжа з високим вмістом білка та клітковини допомагає контролювати гормони голоду та стабілізувати рівень цукру в крові, зменшуючи ймовірність нездорових перекусів або переїдання пізніше. Це особливо важливо для офісних працівників, які часто стикаються з великими перервами між прийомами їжі.

Професор Джозеф підкреслив важливість продуктів з низьким ГІ, таких як ягоди та насіння, для стійкого заряду енергії протягом дня.

Приклад сніданку

Ось що вам знадобиться для потужного сніданку на 355 калорій:

3/4 склянки простого нежирного грецького йогурту 100 калорій, 18 г білка

3 великих яєчних білків 51 калорія, 11 г білка

1/2 авокадо містить 120 калорій, 3 г клітковини

1/2 склянки шпинату містить 4 калорії, 0,5 г клітковини

1 невеликий цільнозерновий коржик містить 70 калорій, 2 г клітковини і 4 г білка.

Загалом ви приблизно отримаєте 355 калорій, 25 г білка, 8,5 г клітковини.

Для приготування почніть змішувати яєчні білки зі шпинатом. Розігрійте корж, потім змастіть його грецьким йогуртом.

Викладіть шаром яєчню та шпинат, додайте скибочки авокадо та шматочок сальси та згорніть усе в зручну упаковку.

Експерт з питань харчування додав, що це збалансована їжа, яка втамовує голод, яку легко приготувати напередодні ввечері. До того ж вона ідеально підходить для того, щоб брати з собою на роботу.